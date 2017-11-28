В 5sta Family возвращается первая солистка

В группу возвращается Ольга Засульская (Лоя), которая выступала в составе группы с 2004 по 2011 годы.



5sta Family

«Мы как одно сердце, когда оно целое, а не разделённое на троих, оно бьется. И все его слышат. Я всегда говорила, что 5sta Family - это семья. А быть в семье всегда хорошо. Ребята для меня родные, мне хорошо быть с ними. Они верят в меня, и от этого мне хочется петь и писать песни втройне больше, чем обычно», — поделилась эмоциями певица.

Лера Козлова в последний раз выступит с группой 2 декабря.