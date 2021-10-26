5sta Family выпустит еще одно видео на «Тюльпаны»

Напомним, что солистка Лоя вернулась в группу 5sta Family в 2017 году, а в период отсутствия певицы в коллективе в разное время ее заменяли Юлианна Караулова и Лера Козлова из «Ранеток». С момента возвращения Лои в семью вышло уже немало треков, почему же эта тема возникла вновь, поделились своим мнением артисты.

«Выход этой песни - наше главное событие года, - признались участники группы. - И главное, сам фидбэк на этот трек. Отзывы, которые мы получили, - они положительные и нас самих удивило, что многие СМИ посчитали выход этого трека возвращением Лои в коллектив. Возможно, стилистика песни «Тюльпаны» - отсыл к тому, что было раньше».



5sta Family

Артисты поделились, что вынужденное расставание пошло им на пользу, за это время они успели соскучиться друг по другу. Пренебрегая народной мудростью, что в одну реку не входят два раза, они вновь воссоединились, и в их случае это даже стало ключевым моментом в успехе проекта. Однако спешить с новыми синглами не в правилах группы.

«Мы чувствуем конкуренцию, безусловно, - признал Валерий Ефремов, один из основателей группы 5sta Family. - Многие артисты действительно выпускают большое количество песен, и какая-то часть из них заходит. Мы стараемся больше вкладывать в содержание песни, в мелодии и т.д. Уж точно мы не будем выпускать трек каждую неделю. Когда мы начинаем погружаться в творческий процесс, мы им горим. И у нас этот процесс порой доходит до весьма жарких дебатов, мы переживаем за все».

«Каждая работа - это не то, что собрались на студии и сделали все одним днем. Это долгий творческий долгий процесс. Нужно, чтобы каждый послушал, решил, что нравится, а что нет, пока все это мы вместе не соберем, продукт не получится – это все не быстро», - добавила солистка Лоя.

Артисты не согласились с комментариями ведущих шоу «Мурзилки Live», что им для скорости не хватает продюсера и, взвесив все за и против такого формата сотрудничества, подчеркнули:

«Самое неприятное для артиста, исполнять песню, которая ему не нравится, но нравится продюсеру, поэтому у нас чуть медленнее все», - парировал Василий Косинский, еще один бессменный член коллектива.

В рамках живого концерта на «Авторадио» артисты 5sta Family исполнили не только премьерную композицию, но и уже полюбившиеся всем композиции – «Я буду», «Зачем», «5 минут», «Завязала», «Аллилуйя». И, конечно же, поделились своими планами о грядущих новинках и выступлениях. «У нас были планы на ближайшие несколько недель, но, к сожалению, в связи с последними событиями, этим планам суждено перенестись на непонятный срок. Мы ждем решения высших сил», - поделились артисты и эксклюзивно для радиослушателей «Авторадио» сообщили, что готовят еще одно видео на «Тюльпаны», и скоро они его выложат в соцсетях.