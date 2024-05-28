5sta Family поделились летним вайбом «В июле»

По сюжету клипа Константина Буглевского, частному сыщику в исполнении Василия Косинского дают задание найти тайного любовника солистки группы Лои. Им оказывается некий красавец, затянутый в черную кожу, в исполнении Валерия Ефремова. Но Лою это вовсе не смущает, ведь «Как забыть тот вечер в июле?»...

5sta Family выпустили песню «В июле» в конце апреля, теперь к ней есть еще и летний расслабленный клип.



5sta Family

Кстати, «5sta Family» стала самой прослушиваемой поп-группой на «Яндекс Музыке» в апреле! Музыканты набрали более 6 млн. слушателей. Поразительный рост аудитории произошел в этом году - более, чем в 2 раза.