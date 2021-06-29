5sta Family прогулялись по Москве со словами «Аллилуйя»

Под ненавязчивый трэп в песне поется про романтические отношения, флирт и счастье. В середине трека неожиданно припев начинает петь детский музыкальный театр «Домисолька», - и строчка «только ради тебя живу и дышу я» и «не пойму я, как я тебя с ума свела» звучат максимально неадекватно. Впрочем, группу 5sta Family это явно не смущает.

Клип режиссера Алексея Малахова снят как обычная прогулка по летней Москве, с ее наиболее узнаваемыми локациями.

«Лови наш летний релиз "Аллилуйя", верь в чудеса и они обязательно случатся!», - говорят музыканты.



5sta Family

Отметим, что солистка Лоя Засульская в клипе выглядит как беременная, хотя ранее о своей беременности не сообщала.