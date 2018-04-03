5sta Family вернулась в прошлое в клипе «Снова вместе»

В конце 2017 ​ года ​в 5sta Family вернулась Лоя – самая первая вокалистка коллектива. Возрожденный «золотой состав» группы со свежими силами окунулся в творчество – ребята записали сингл «Снова вместе».

Сюжет видео посвящен возвращению Лои. Кроме того, клип получился своего рода ретроспективой истории группы. В некоторых сценах парни грустят, скучают, вспоминают время, проведенное вместе с ней. И если в реальной жизни машину времени, увы, пока не изобрели, то в творчестве возможно все.

По задумке режиссера, ребята перенесутся обратно в далекий 2010-й, когда пути группы и Лои разошлись. Тогда в один прекрасный день 5sta Family должны были выезжать на концерт в Тверь, и Лоя не приехала на вокзал… В клипе эта ситуация повторится снова, а финал заставит растрогаться не только тех, кто долгие годы следит за карьерой группы: на сей раз Лоя все-таки приедет.