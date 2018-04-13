Алексей Романоф записал «Простые вещи» к юбилею

«Каждый из нас, взрослея и пошагово собирая мудрость, всё больше ценит самые простые, казалось бы, вещи. Со временем вдруг становятся важными любимая музыка, ночью — дыхание любимого человека рядом, рассвет в окне, редкие минуты — не одиночества, а уединения. Мы начинаем желать чего-то человеческого и теплого, бережно сберегая эти моменты в памяти. Мелочи перестают быть банальностью, а становятся красотой жизни. Мы продолжаем взрослеть до глубокой старости и собираем все эти главные мелочи в одну общую картинку, как мозаику, которая и есть счастье и сама жизнь», - говорит Алексей Романоф.