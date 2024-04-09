Алексей Романоф подвел итоги своей деятельности в альбоме «Однажды он сказал»

В ретроспективный сборник вошло 11 песен, написанных или спетых Алексеем Романофым за все годы его карьеры. В альбом вошли композиции из репертуара групп и исполнителей «Амега» («Лететь»), «Винтаж» («Одиночество любви»), «Непара» («Плачь и смотри»), Лолиты Милявской («Раневская») и др.
«Спустя 25 лет я решил подвести небольшой итог своей музыкальной деятельности, а именно исполнить самые известные и популярные в разное время песни, написанные или спетые мной. Эти песни - часть меня, но бесконечно благодарен всем артистам, исполнявшим их», - прокомментировал премьеру Алексей Романоф.
Цифровой релиз осуществил лейбл Bordercollie.
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