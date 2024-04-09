Алексей Романоф подвел итоги своей деятельности в альбоме «Однажды он сказал»

В ретроспективный сборник вошло 11 песен, написанных или спетых Алексеем Романофым за все годы его карьеры. В альбом вошли композиции из репертуара групп и исполнителей «Амега» («Лететь»), «Винтаж» («Одиночество любви»), «Непара» («Плачь и смотри»), Лолиты Милявской («Раневская») и др.

«Спустя 25 лет я решил подвести небольшой итог своей музыкальной деятельности, а именно исполнить самые известные и популярные в разное время песни, написанные или спетые мной. Эти песни - часть меня, но бесконечно благодарен всем артистам, исполнявшим их», - прокомментировал премьеру Алексей Романоф.



Алексей Романоф

Из воспоминаний Романофа в делюкс-версии альбома мы узнаем, что песня «Мечтатели» была написана для группы «Амега» под впечатлением от фильма Бертолуччи «Мечтатели», и пролежала на полке до исполнения ее Димой Биланом 7 лет. А песня «Все будет хорошо» появилась, когда Митя Фомин решил уйти из группы Hi-Fi и попросил Алексея помочь, на что тот обнял Митю и сказал: «Все будет хорошо!». «Для меня, как композитора, очень важно писать не случайные хиты, а системообразующие песни. Не на год, а на века», - признается Алексей. Песня «Мир вашему дому» появилась, когда Зара попросила написать что-то масштабное для предстоявшего ей концерта в Кремле, и нужно было написать что-то понятное каждому. Романоф также опроверг слухи о том, что ему не нравится песня «Знак Водолея», - песня нравилась ему всегда, но она казалась ему неженской, наполненной мужскими энергиями. Однако с Анной Плетневой все получилось. А от песни «Раневская» у него всегда мурашки, и сама Лолита просила его написать такую песню, «чтобы ежики в животе кололись и чтобы ее могла спеть только я, и никто больше». «Для меня было очень важно выпустить эту пластинку, и в глубине души я надеюсь, что она вам понравится», - заключает Алексей Романоф.

Цифровой релиз осуществил лейбл Bordercollie.