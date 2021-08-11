Алексей Романоф выпустил свои «Демки»

В релиз вошли четыре песни – «Камни», «Музыка», «Парни не плачут» и «Наутилус».
«За последние лет десять я написал серию Демок для артистов, которые по разным причинам так и не стали Песнями. Я выбрал пять из них. И у Вас есть уникальная возможность услышать то, что получают от меня артисты на самой ранней стадии нашего с ними сотрудничества - мои Демки. О судьбе каждой расскажу подробно в своих соцсетях. А вам желаю приятного прослушивания», - рассказывает Алексей.
Песня «Музыка», как рассказал Романоф, была задумана для Аллы Пугачевой, а в итоге ее попросил для себя оперный певец Юсиф Эйвазов.«Кто-то воспитывался на Битлз, кто-то на классике, для меня же с рождения основным и главным артистом была она - АБП. Мне кажется, нет ни одного отечественного композитора, который не мечтал бы написать для неё хотя бы одну песню. Я не исключение. Я обратился с предложением к моему другу Олегу Влади, попросил написать стихи, и он согласился. У нас родилась Музыка.
Совсем недавно, когда я публиковал тизер альбома, мне позвонил всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов и попросил разрешить ему исполнить эту песню. По двум строчкам из тизера - по двум! - он понял, что это - его песня! Я рассказал ему историю создания, Олег подкорректировал стихи. И мы договорились, если когда-нибудь Алла захочет ее исполнить, Юсиф не будет против».
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