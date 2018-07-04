Барабанщик группы «Наив» покажет свои картины

Увидеть полотна известного музыканта можно будет в Москве в Imagine Cafe с 17 июля по 17 августа. Снэйк рассказал о том, какие работы будут представлены на выставке.



Снэйк

«Я представлю около 15 своих работ, все они написаны маслом на холсте. Стилистически я бы обозначил их, как постсиволизм. Над этими картинами я работал последние пару лет в перерывах между гастролями и записями. Для этой выставки я выбрал название «Дуализм». Думаю, оно в полной мере отражает суть моих работ!», - рассказал НСН артист.