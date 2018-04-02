«Наив» выпустил свой последний альбом

«В последние годы в своём творчестве мы нередко позволяли себе отходить от привычного панк-рок-звучания, – объясняет фронтмен и вокалист НАИВа Александр «Чача» Иванов. – Экспериментировать всегда интересно, но есть риск слишком увлечься процессом. Поэтому сейчас мы решили, что пришло время вернуться к истокам. Это ответственный момент, ведь мы вновь показываем публике себя настоящих. Новый альбом по звучанию очень похож на наш оригинальный саунд, который в чистом виде можно услышать разве что на пластинке «Пост-Алкогольные страхи» – а ей, между прочим, в 2017 году исполнилось целых 20 лет!».

Альбом может стать последним в дискографии группы: в будущем группа намерена отказаться от формата «долгоиграющих пластинок», выпуская новый материал исключительно в виде хит-синглов.