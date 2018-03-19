«Наив» показал клип «Герои нашего времени»

Видео доступно в двух версиях: с русскими и английскими субтитрами.

Чаче Иванову: «Если попытаться дать стилистическую оценку этой работе, то самый ближайший аналог будет не музыкальный, а художественный - это соц-арт. Весь исходный материал для видеоряда был позаимствован из открытых источников (военпроп - gracias!).

К счастью, в отличие от журналистов и медийщиков, которые полностью погружены в текущую повестку дня и заняты вопросом: «актуально/не актуально, протухло или нет», художник может позволить себе апеллировать к гораздо более глубоким, базовым, архетипическим уровням человеческой природы! А на этом уровне текущая повестка перестаёт быть актуальной и более напоминает мелкую рябь на поверхности воды, чем вселенский шторм и всемирный потоп. Поэтому мы стараемся петь песни скорее былинные, эпические. Стараемся заниматься современным мифотворчеством».

Трек войдёт в новую пластинку Наива, получившую название «Make NAÏVE Great Again», релиз состоится 1 апреля.

В 2018 году группа готовится отметить сразу несколько юбилеев и круглых дат: 30-летие творческой деятельности, 50-летие бессменного лидера Александра «Чачи» Иванова, 15-летие текущего состава и выход десятой номерной студийной пластинки.