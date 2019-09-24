«Наив» снял клип на песню Летова «Сияние»

Эту песню группа «Наив» записала для очередного трибьюта группе «Гражданская Оборона». Релиз пластинки под названием «Без меня» состоялся в сентябре текущего года. В проекте приняли участие, преимущественно, молодые рок-музыканты.

«Гражданская оборона» и Егор Летов – это классика «русского рока», одни из его радикальнейших основоположников! Сейчас они не очень знакомы молодому поколению слушателей, поэтому участие в таком проекте по «возвращению имен» считаем для себя очень важным и благородным делом. Мы выбрали песню «Сияние» потому, что не хотелось брать на переработку самые известные песни «Гражданской обороны». Захотелось творчески переосмыслить более поздний период творчества Летова и менее популярную композицию. «Сияние» – идеальный трек именно для этой цели, да и вообще просто хорошая песня! – комментирует выбор песни Александр «Чача» Иванов.

Клип на песню Егора Летова «Сияние» в исполнении группы «Наив» снял режиссер Дмитрий Шеблакин. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале коллектива. Оригинальная версия песни входит в альбом «Гражданской Обороны» «Зачем Снятся Сны?».

Напомним, что последний на текущий момент студийный альбом группы «Наив» вышел в 2018 году. Он называется «Make Naive great Again». Запись опубликована в цифровом виде, а также выпущена на компакт-дисках и виниловых пластинках.

Ближайшие концерты «Наива» в столицах пройдут этой осенью. 8 ноября группа выступит в Москве на сцене ГлавClub green Concert, а 30 ноября – в Санкт-Петербурге на сцене клуба «Космонавт».