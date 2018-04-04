«Наив» - Make Naïve Great Again. Стал ли «Наив» снова великим?

Мне стоит сразу оговориться, что я являюсь фанатом этой группы с 2003 года. Старые пластинки «Форева», «Оптом и в розницу», «Rock'n'Roll мёртв?» и «Обратная сторона любви» в изобилии громыхали несгораемыми хитами, которые формировали подростковую повестку неповиновения и веселья многих представителей российской молодежи, а сам Чача Иванов стал кумиром молодежи наряду с Михаилом Горшеневым и Дмитрием «Сидом» Спириным.

Наступил 2018 год. Фанаты выросли, а панк-рок переживает времена упадка и забвения. Закрытие каналов А-One и MTV, появление рэп-баттлов и перерождение хип-хоп культуры создали новые правила игры, где не хватило места многим представителям рок- и панк-сцены. В итоге принято решение выживать на концертных заработках и выдвигать свою кандидатуру в президенты России, чтобы хоть как-то привлечь пресыщенную публику на свой перформанс.

Наконец, Чача Иванов объявил о выходе нового альбома «Make Naïve Great Again», миссия которого заключается в самом названии пластинки. Что же приготовили нам музыканты некогда культовой панк-группы? На мой взгляд, великим «Наив» на международной сцене никогда и не был. Думаю, речь шла о фанатах. В таком случае, музыка панк-команды взрослела с ее же слушателями. Если в 2002-2003 годах можно было смело отдаваться простым риффам в стиле Greenday или Offspring, то в 2006 году «Наив» достиг пика своего звучания, выпустив пластинку «Обратная сторона любви». Получается, что великим для своих фанатов «Наив» был именно тогда. Этим альбомом отечественная панк-музыка заявила, что и она может звучать не как «говнорок», а быть смело оформленной аранжировками и эффектной подачей даже политических композиций, такой как «Иллюзия свободы».

В своем интервью Чача заявил, что при записи диска «Make Naïve Great Again» музыканты отказались от экспериментов со звуком и работали в своем оригинальном саунде. Однако, сочетание голоса Чачи с нынешним перегруженным звучанием скорей напоминает группу «Radio Чача» нежели великий «Наив» двухтысячных.

Первый трек «Сонет 7» вроде даже дает надежду, что альбом будет забойным и мощным, но композиция «Trump, go away!» все сводит на нет. Отсутствует ясность, к кому обращается «Наив». К русскому слушателю? Тогда почему Трамп критикуется? Ведь его в России, на момент выхода песни, воспринимали позитивно, а сейчас же просто нейтрально:

«Это Трамп! Нас специально изводит. Это Трамп! Нам покой не дает. Знаешь, ты нам совсем не подходишь. Разлюбил тебя русский народ!»

Композиции «Вовочка», «Телега» и «День ВДВ» не слишком понравились публике. По данным опроса, проведенного на официальной странице группы ВК, они получили не более 4-5 процентов голосов слушателей. Собственно, и самих хитовых прорывов среди музыкальных композиций нет. 25% участников опроса понравилась песня «Я панк рокер и алкоголик», которая знакома публике с августа прошлого года.

Отдельного внимания заслуживает композиция «Герои нашего времени». Группа решила упомянуть в ней Рамзана Кадырова и Александра Залдостанова. Это звучит весьма смело и необычно, но вызывает вопросы рифма «Самый - Залдостанов», «Сирых - Кадыров». Все бы ничего, но в исполнении песни эти слова тянутся, заостряя на себе внимание. Поэтому вместо того, чтобы вслушиваться в смысл трека, представляется картинка, как автор композиции пытался подобрать самую нелепую рифму к этим двум фамилиям.

Далее звучат песни «Сладкая Вата» и «Ретро артист (Форева янг)», которые также оценены публикой весьма слабо. Остается открытым вопрос, откуда столь прямой посыл в текстах и где сформированная годами загадочность?

Иллюзия свободы, приходит время грустных дум Нас не спасает сердце и не спасет холодный ум.

Изначально команда поставила себе очень высокую планку, заявив что собирается «сделать Наив великим снова». Это сложная и практически невыполнимая задача, когда рок-музыка в упадке. Считаю, что музыкантам стоило не заострять внимание на политике, которая и так захватила повестку среди независимых музыкантов, а объединить в пластинке все лучшее, что когда либо было в группе: многочисленные гитарные примочки Валеры, недосказанность и загадочность посыла и голоса Чачи, эффектные аранжировки Богданова. Фактически же, тексты «Наива» пытаются конкурировать с вербальной подачей рэпа, где однозначно проиграют.

Отсутствие же новых прорывных хитов, стандартный гитарный перегруз в 2018 году и однобокая подача текстовых смыслов заставляет задуматься, что «Наив» так и не стал снова великим. Создалось впечатление, что команде сложно работать в новых реалиях, и их продолжает тянуть на дно.

Ярослав ФЕДОСЕЕВ