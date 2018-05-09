Башмет подыграл Нино Катамадзе на фортепиано

Вообще-то ничего подобного заранее не ожидалось. Ну, очередное выступление Нино с оркестром «Новая Россия» (уж сколько их было?), ну присутствие Башмета… Повтор того, что уже было сыграно в Москве и Сочи?

Литература для меня — главный воздух, главный кислород. Наша национальная литература развивается, ее переводят на иностранные языки. Я вожу с собой минимум две книжки. Одна - «Доктор Живаго» и «Теория настроения» Узнандзе.

Но большой артист всегда интересен тем, что ломает все ожидания и стереотипы. Да, формально программа была та же. В конце концов, все оркестровки давно написаны. Но уже со второй композиции стало понятно, что все совсем непредсказуемо. Нино Катамадзе вышла решительно, а затем стала так же решительно рушить каноны своего восприятия. Ну вот не было этих привычных обертонов на полукрике, ощутимой экспрессии — как это? Она пела сдержанно, пронзительно, академично даже. Но не сонно, как это бывало у нее (да в том же «Мире» на Цветном бульваре).

Грузинских артистов любят в России, потому что их фамилии заканчиваются на «дзе»! Но это шутка. Я хочу показывать современную грузинскую культуру, я хочу показать, что сегодня Грузия развивается и дышит совсем по-другому. Боль никуда не девается. Нас убивают. Реально каждый день 2-3 человека убивают, крадут на придуманной границе с Цхинвале. У нас безвизовый режим с Европой, у нас есть выбор. Некоторые осуждают меня за концерты в России, и они правильно делают, что осуждают. Например, убили человека, и его тело не выдавали в Грузию целый месяц. Нани Брегвадзе отменила концерт. Но вы знаете, что ни одного человека из России мы не задержали на границе за все это время? У нас много концертов по Европе. В России большой рынок, но плохо работают законы.

Тут надо пояснить диспозицию. «Новая Россия», днем ранее занимавшая всю до последнего квадратного метра на этой сцене, вышла в малом составе. То есть — справа духовая секция, заботливо прикрытая стеклянными экранами, и рояль. Слева — скромно выглядящая струнная секция и так, по мелочи. Струнников до выхода Башмета и слышно-то не было, в отличие от диксилендовых духовых, занимающих важное место в аранжировке. Катамадзе гладила их по головам (буквально), и явно наслаждалась акцентами труб и валторн.

Когда мы говорим о русской культуре, не подразумевается политика и другие виды культуры. Мы не можем жить без друг друга, если нас объединяют общие ценности. А если нас разъединяет политика, то они должны сами разбираться. Главное, чтобы мы сами решали свои вопросы. За грузин никто не может решать в других странах, за Россию тоже никто не должен решать в других странах.

С роялем все было иначе. Его в музыкальной ткани было слышно всегда, хотя бы потому, что у Insight нет клавиш. Но особенно приятно, что в части композиций рулады рояля стали мелодическим центром песен. А на песне, где рояль остался в гордом одиночестве, Катамадзе даже подошла и приобняла пианистку.

Я очень хочу спеть «Болеро». Чистая музыка, и чтобы я пела. Очень хочу сделать такой проект, но пока не сложилось.

Но эмоциональным пиком концерта все же стал момент, когда вышел Юрий Башмет, и отстранив дирижера, принялся сам дирижировать и иногда играть на альте — музыканты Insight ушли, и Нино пела только под симфонический оркестр. И было уже так, и Нино пела с другими оркестрами… Но прозвучало это невероятно — такого взаимодействия, такого взаимопонимания с дыханием оркестра у Нино Катамадзе не было никогда, кажется. Она пела так, как должна петь великая дива с оркестром — чувствуя каждый нюанс, каждый всхлип, реагируя на каждое пианиссимо. По сути, у Катамадзе — вечная каденция, импровизация на фоне.

Это было по-настоящему невероятно. Катамадзе дышала вместе с оркестром. Будто с детства пела именно под настоящий симфонический оркестр. Но это был не последний сюрприз!

Да, если ничего не поменяется, мы запишем новый альбом осенью. 21 августа в мой день рождения у нас будет большой концерт, потом сыграем на фестивале в Германии с оркестром. Затем вернемся в Берлин, и приступим к записи нового альбома.

Когда Катамадзе убежала со сцены перед оркестровым номером (в туалет, как позже выяснилось) — она не добежала. Овации публики вынудили ее вернуться. А Башмет неожиданно предложил ей сыграть в полную импровизацию. «Я сыграю сейчас на фортепиано вполне стандартную секвенцию, - пой, импровизируй!» Ошарашенная Нино взяла микрофон и принялась напевать под действительно простой секвенцией от Башмета. Получилось талантливо и очень нежно. Да и Башмет не отказывал себе в импровизации.

Нас когда-то впервые пригласили на фестиваль Башмета, я пою и слышу, что кто-то на рояле играет не то. Не из партитуры. Вышел Башмет, и поддержал нас. Получился свободный перформанс, и все получилось, как сегодня. Когда вышел Башмет в грузинской шапке и принялся играть — я совсем не ожидала этого. Совершенно. Это получилась абсолютно свободная импровизация.

Но и это не все! Уже и грузинская группа Insight вернулась на сцену со своим плотным звуком, и блюз-рок полился со сцены… Как Башмет снова вернулся, на этот раз в грузинской фуражке на голове (чрезвычайно напоминая Сталина в этот момент), попросил пианистку освободить место для себя, и принялся… за блюзовые импровизации. Вот так взял и начал лабать, аки негр в кабаке Филадельфии! И как у него здорово все получилось…

Но даже и это не все. Спустя некоторое время Башмет появился с бокалом красного вина на сцене, и попросил Катамадзе пригубить. Та все-таки отказалась, но взяла в руки глиняную чашечку, из которой пила во время концерта, - и чокнулась с Башметом. Они обнялись, и это стало самым эмоциональным по-человечески моментом концерта.

Гуру КЕН

Фото: РАДА