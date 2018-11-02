Более тысячи человек написали музыкальный диктант

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам акции, руководитель проекта Александр Алейников.

"Более тысячи человек написали диктант, кто-то писал несколько вариантов. Всего было проверено 1 308 работ. Из них - 301 на "отлично", это примерно 23% от всех работ", - сказал Алейников. По итогам акции организаторы подготовят аналитический доклад об уровне музыкальной грамотности.

Самым юным участником диктанта стал семилетний житель Петербурга, самому взрослому испытуемому - 72 года, сказал проректор по социально-воспитательной работе и молодежной политике РАМ им. Гнесиных Иван Козлов. У участников была возможность отказаться от оценки работы или попросить об анонимности результата.

Музыкальный диктант можно было написать на 28 площадках в 20 городах страны. Для испытания были предложены девять вариантов проверочных работ по уровню сложности: от одноголосных до трехголосных, от третьего класса музыкальной школы до профессорского уровня. Их авторами выступили профессор РАМ им. Гнесиных Виталий Алеев и композитор Святослав Оводов. Иллюстраторы - преподаватели, исполнявшие диктант, - играли диктант до 14 раз.

Ранее акция прошла в РАМ им. Гнесиных и вызвала большой интерес среди тех, кто захотел проверить свою музыкальную грамотность и слух. Поэтому Студенческий совет вуза принял решение расширить географию диктанта.