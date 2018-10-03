Джамала выпускает «Крылья»

«Это необычный альбом. Сначала я даже не хотела объединять все эти песни в одной записи, мне казалось, что будет слишком много красок, - рассказывает певица о новой работе. - Но все же решила, что я не могу пойти против своей природы.Так я вижу свою музыку. Я очень разная в каждой песне. Может быть не нужно этому сопротивляться. В этом альбоме есть полный музыкальный спектр от минимализма до максимально насыщенных аранжировок. Песня «Незнайомець» (Незнакомец) очень минималистична по саунду, песня «Happiness» звучит так, как будто она записывалась в 70-е годы на Motown Records: там есть саксофон, труба, живые ударные, очень много клавишных.

По содержанию этот альбом отличается тем, что в нем меньше песен о моих чувствах, чем в альбоме "Дыхание", например. Да, есть песни "Скучаю", "Любить", "Крылья", они обо мне. Но другие песни о том, что я вижу вокруг, о людях, с которыми наблюдаю.»

Поклонники творчества Джамалы уже могут послушать сингл из нового альбома с одноименным названием.

Релиз альбома состоится 12 октября 2018 года.