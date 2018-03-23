Джамала выпустила сингл «Крылья»

Музыку написала сама певица, слова – Татьяна Милимко.

- Каждый из нас нуждается в поддержке других людей. Мне не нравится концепция selfmade, на мой взгляд, она ложна и поднимает нас выше других, - говорит певица о песне. - Мы рождаемся в разных семьях, родители обучают нас, дарят любовь. На каждом этапе нашей жизни мы встречаем людей, которые помогают нам, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в трудную минуту, когда ты сидишь и думаешь: «А почему я? Почему у меня самые сложные испытания? Почему другие люди живут долго и счастливо, а я несчастлив?» В эти минуты тебе и нужны эти крылья, вера, ангел или любимый мужчина рядом.