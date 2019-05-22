Джамала спела Solo

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Певица Джамала поделилась клипом на трек Solo, над которым для нее работал американский саунд-продюсер и композитор Брайан Тодд.

"Она о том, что можно быть сильной, даже если ты одна, сама по себе. Это гимн сильных женщин", — говорил о песне Брайан ранее.

Над музыкальным видео для Solo работала режиссер Анна Бурячкова.

"Идея видео очень созвучна с темами, которые я поднимаю в своих песнях. Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, который проявляется в трех разных образах", — говорит Джамала.
Джамала
Джамала

По словам певицы, съемки клипа были достаточно сложными. Особенно что касается стеклянного куба: он был полностью закрытый, там было душно, как в сауне, и невозможно было дышать. "В этом видео нет постановщика. Все мои танцы — это импровизация на съемочной площадке", — объясняет Джамала.

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