Джамала спела Solo

«Это необычный альбом. Сначала я даже не хотела объединять все эти песни в одной записи, мне казалось, что будет слишком много красок, - рассказывает певица о новой работе. - Но все же решила, что я не могу пойти против своей природы.Так я вижу свою музыку. Я очень разная в каждой песне. Может быть не нужно этому сопротивляться. В этом альбоме есть полный музыкальный спектр от минимализма до максимально насыщенных аранжировок.