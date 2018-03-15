Джамала записала саундтрек к мультфильму

Эта удивительная история случилась в волшебном городе Киев во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и мощных колдунов. Странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее даже не подозревая, что девушка - дочь киевского князя. Но счастью влюбленных не суждено длиться вечно: злой колдун Черномор появился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, стремясь превратить силу ее любви на собственную колдовскую мощь. Не раздумывая, Руслан отправился в погоню за похищенной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь - сильнее магии.