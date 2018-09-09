Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», - сообщается появилась на официальной странице Blackstarofficial в Инстаграм.



Егор Крид

Ранее появилось сообщение одного из религиозных деятелей, который призыва дагестанцев игнорировать организацию мероприятия, несоответствующего нормам Ислама. В адрес артиста стали поступать сообщения с угрозами.