Егору Криду угрожают расправой в Дагестане

В республике предлагают назвать петухами тех мужчин, которые посетят выступление артиста Black Star. Клеймение «петухом» поклонников Крида не самое страшное, чем может закончиться концерт артиста в Махачкале. Кавказские защитники морали атаковали угрозами певца в его «инстаграме»: Криду грозят физической расправой, если он ступит на дагестанскую землю, пишет Super.ru.



Егор Крид

После шквала негатива Егор даже задумался над избавлением от аккаунта в социальной сети:

«Всё чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой «инстаграм», не видеть всего этого дерьма в Интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации», — написал музыкант.