Фабио Мастранджело назначен Главным дирижером оркестра «Русская филармония»

Фабио Мастранджело - один из самых востребованных дирижеров России и мира. Его называют «самым известным итальянцем в музыкальных кругах современной России». Уроженец итальянского города Бари, выпускник консерваторий Бари и Женевы, Королевской Академии Музыки в Лондоне, маэстро совершенствовал дирижерское мастерство в Вене и Риме.



Фабио Мастранджело и Симфонический оркестр «Русская филармония»

Первый раз Фабио Мастранджело побывал в Санкт-Петербурге летом 1999-го и сразу почувствовал себя как дома. Талантливый, обаятельный, с отличным чувством юмора, великолепно владеющий русским языком Фабио гармонично влился в музыкальную жизнь России. Он руководит оркестрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Якутске, под его руководством проходят международные музыкальные фестивали в Санкт-Петербурге и Тольятти. В 2011 году Фабио Мастранджело получил российское гражданство. И Европа с радостью ждет Фабио – он постоянно участвует в разнообразных проектах с оркестрами в Чехии, Норвегии, Италии, Германии, Кореи, Дании, Сербии, Франции и др.

Именно в России сформировалась уникальная манера Фабио: ее называют "дирижерским танцем". Эту особенность отметила директор и генеральный продюсер оркестра «Русская филармония» Гаянэ Шиладжян и предложила создать с оркестром проект «Безумные танцы с Фабио Мастранджело». И этот фейерверк самых известных танцевальных мелодий разных стран, эпох и стилей уже не раз занимал высокие места в топе событий Москвы, в 2017 это Гала-шоу прошло в Кремле и вновь там состоится 8 декабря 2018.

Фабио Мастранджело начал сотрудничество с Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» в 2010, а в 2015 стал его главным приглашенным дирижером.

В качестве Главного дирижера оркестра «Русская филармония» Фабио Мастранджело откроет сезон 4 октября 2018 концертом «Музыка страсти и любви» - похоже такие ассоциации вызывает у российского зрителя «истинный итальянец». Роскошные «Шехеразада» и «Кармен-сюита» прозвучат в Московском Международном Доме Музыки.