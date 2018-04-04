Илья Резник выпустит книгу «Мое ленинградское детство»

"Готовится книга "Мое ленинградское детство". Первая ее половина - это повесть, рассказ, в том числе о том, как рождались мои стихи. А вторая часть уже о том, почему после всего этого во мне родился детский писатель. Там мои басни, детские стихи", - сказал Резник в интервью ТАСС.



Илья Резник

Писатель признался, что обычно не продает свои книги. "Я не продаю свои книги, я их дарю. Когда есть спонсорские деньги, мы заказываем тираж и раздариваем их. <...> Это не в моей природе. Мне претит, когда после концерта поэт садится в углу и продает свои книги", - пояснил он.

По словам Резника, эстрадная песня сейчас не в фокусе его внимания. "Меня сейчас больше интересует не песня. <...> Песен уже столько написано, что достаточно. Для Аллы [Пугачевой] написал 71 песню. Что, буду писать ей 72-ю?" - заметил он.

4 апреля народный артист России Илья Резник отмечает 80-летие. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: "Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Странник", "Чарли", "Еще не вечер", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна", "Кабриолет" и многие другие. Также в его творческом багаже - басни, повести для детей, поэтические молитвы Русской православной церкви.