Илья Резник обвенчался с женой

Таинство венчания, к которому шли супруги два десятилетия, стало для влюбленных способом еще раз показать друг другу, насколько они ценят свое супружество.

«Приехав с моей Ирочкой в этом году в отпуск в Крым на все лето, мы решили, что ровно через год после моего Крещения, мы хотим и обвенчаться здесь. Наш Батюшка Николай стал уже к этому времени Архимандритом Нестором и дал нам благословение на этот самый важный шаг в семейной жизни. Я обрел новые силы, здоровье, здесь, в Крыму. Говорят, что человеку, который покрестился в сознательном возрасте сам, прощаются все его прежние грехи и человек начинает свою жизнь заново. Вот и мы с Ириной решили начать все с чистого листа. Конечно, мы счастливы безмерно. И верим в то, что в этой земной жизни мы будем идти до конца рука об руку», — рассказал Резник «СтарХиту».



Венчание

На церемонии венчания присутствовали лишь самые близкие друзья влюбленных. Несмотря на огромное желание стать мужем и женой перед Богом, Резник и его супруга все равно очень переживали.

«Это было просто волшебное, невероятное событие. Букет невесты поймала Азиза, выхватив его из рук невесты моего родного племянника, моего крестника Виталия», — рассказала после венчания СтарХиту Ирина Романова.

В последние годы Резник все больше времени уделят религии. Он пишет молитвы, старается часто посещать храмы и отмечает крупные церковные праздники. Более того, поэт уверен, что именно Божья помощь помогла ему справиться с проблемами со здоровьем. По крайней мере, на протяжении последних трех лет он чувствует себя просто отлично, ежедневно занимаясь творчеством.