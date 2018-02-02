СБУ: Илья Резник угрожают нацбезопасности Украины

"В рамках компетенции, (...) на основании обращений Службы безопасности Украины от 18.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич?(...)", - говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства.



Илья Резник

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Таким образом исполняются требования закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины". Периодически этот перечень пополняется.

Interfax