Избитый Артем Пиндюра заявил об уходе из Mband

Артист выложил в соцсетях фото с большим синяком под глазом и заявил, что уходит из группы из-за разногласия с другими участниками.



Артем Пиндюра

«Друзья, решил свалить не на долго из соц сетей, сосредоточиться, подумать обо всём, что сейчас происходит в моей жизни, и принять,в конце концов, трезвое и правильное решение, но понял, что нужно сперва объясниться, - написал Артем в инстаграм. - В последнее время у нас начались разногласия в коллективе. У кого их не бывает, “ссор из избы не выносят”, но всему есть предел, тем более когда уже переходят на личное... это жизнь, так бывает, и , наверное, всё когда-то заканчивается. Я никогда не боялся падать, подниматься и пробовать снова и снова! 22 ноября у нас будет выступление в честь четырехлетия группы(это уже не секрет), а потом... ну а потом всё заново! благо, это не в первой! очень надеюсь, что вы правильно меня поймете, и мои люди так же будут со мной ни смотря ни на что! всем мир»