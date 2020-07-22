Никита Киоссе из M-Band спел про «Первую любовь»

По словам артиста, песню «Первая любовь» он написал примерно год назад.

- В период, когда у меня было особое настроение, навеянное моими любовными делами, отчасти неудавшимися, - рассказывает Никита Киоссе. - Эта песня – небольшая часть того материала, который я написал по этой теме. Есть много других песен, связанных темой моих отношений. Припев этой песни у меня родился очень быстро. Хотелось написать лёгкую, романтичную песню. И как только я открыл ноутбук и наиграл аккорды, у меня буквально сразу родился припев целиком, и я приступил к работе над аранжировкой. Аранжировка тоже получилась очень быстро, она была готова в течение одного вечера. Дальше я приступил к куплетам. Для меня каждая песня – это результат определённого труда, работы с самим собой и своими мыслями. Каждая фраза для меня не «просто так», я подхожу к этому очень трепетно. Куплеты я писал на протяжении нескольких недель.



Никита Киоссе

Артист признался, что очень любит эту композицию.

- Она вызывает у меня настоящие эмоции ностальгии и печали о том, что не удалось, - говорит Никита. - Когда я показывал эту песню пацанам, с которыми делаю музончик, присутствовал даже момент трогательности и скупой мужской слезы. Я безумно счастлив, что эта песня, наконец, выходит в свет, что ее услышат люди, которые следят за мной. Я уверен, что она найдёт отражение в сердцах людей, которые когда-либо любили, а поэтому найдёт отражение в сердцах многих.

Агентство Intermedia напоминает: о роспуске Группы M-Band ее продюсер Константин Меладзе объявил в середине весны 2020 года.