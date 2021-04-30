Никита Киоссе продолжил перепевать песни MBAND

Очередной дэнсовый трек на русском языке, но название на английском. «Ну что же ты наделала, текила ла-ла-ла», - поет Никита.





Авторы музыки и слов: Р.С.Раенко, Никита Киоссе. Трек вышел на лейбле Velvet Music. Сам артист ничего не смог рассказать про свой новый трек.

