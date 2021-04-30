Никита Киоссе продолжил перепевать песни MBAND

Это второй сингл из будущего альбома «Добавить в историю» экс-солиста MBAND. И это уже второй трек, который выпускался MBAND, так что можно говорить о том, что лейбл Velvet Music сумел договориться с Константином Меладзе (чьи интересы он активно представляет) о перевыпуске всех песен MBAND в сольном исполнении Никиты Киоссе.
Отметим, что на фото и сниппетах Никита выглядит не слишком здоровым, или под воздействием наркотических веществ, что странно. Он не слишком-то надрывался над выпуском новых песен, их почти нет, а в новый альбом явно войдут просто каверы на старый MBAND.
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