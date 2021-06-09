Никита Киоссе экранизировал старый хит «Посмотри на меня»

Как и другие версии хитов группы M-Band, песня «Посмотри на меня» вошла в недавно вышедший альбом «Добавить в историю».

Как отмечает режиссёр клипа Виталий Николаев, он посмотрел клип M-Band 2015 года, но его видение немного с ним не совпало, и захотелось сделать более киношную историю, будто это фильм о путешествии.

Съёмки проходили на побережье Чёрного моря и в горах Кавказа. Живописные локации сто процентов подкупили режиссёр и самого артиста. В главной роли снялась Валерия Матвеева.



Никита Киоссе

По словам Никиты, идея снять road-movie принадлежит режиссеру, и она была радостно подхвачена командой артиста:

«Охота было не привязываться к сюжету к таковому (хотя минимальная нить все же есть), важно было передать правильное, легкое романтическое настроение трека. На мой взгляд, задача выполнена на 100 из 100. Клип можно смотреть как минимум с удовольствием путешествуя вместе с нами в окрестностях Сочи!»

Море, горы и двое искателей приключений — он и она отправляются на поиски клада.