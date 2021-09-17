Никита Киоссе бьется за любовь в клипе «Бумажный самолёт»

Режиссер и автор сценария Элина Шевченко поместила артиста в некую игровую среду, где в рамках компьютерной игры он теряет свою подругу (ее играет Диана Шепицына), и вынужден спасать ее от гибели. После чего уже в реальной жизни случайно встречает ее в обычном поезде...
«Даже трудно описать, насколько сильно и точно всё это отозвалось во мне по итогу. Песня «Бумажный самолет» была написана не мной, но стала моей», - говорит Никита.
Автор песни - Романова А.С. Трек вышел на лейбле Velvet Music.
«Бывший солист MBAND поет весьма слезливую, но банальную песенку. Ее легко представить себе в 90-е годы, эдакий шаффл из диско, фанка и электро. Такие любил сочинять Виктор Резников, и любил петь Виктор Салтыков. Но сегодня выпускать такое странно. Впрочем, аудитория Киоссе не гонится за свежестью. И в нее новая песня точно зайдет, а вот в соседние - вряд ли», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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