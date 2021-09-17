Никита Киоссе бьется за любовь в клипе «Бумажный самолёт»

Никита Киоссе экранизировал старый хит «Посмотри на меня» Певец Никита Киоссе снял трэвел-клип на собственную версию хита M-Band «Посмотри на меня» (смотреть клип). Как и другие версии хитов группы M-Band, песня «Посмотри на меня» вошла в недавно вышедший альбом «Добавить в историю».







Как отмечает режиссёр клипа Виталий Николаев, он посмотрел клип M-Band 2015 года, но его видение немного с ним не совпало, и захотелось сделать более киношную историю, будто это фильм о путешествии.



Съёмки проходили на побережье Чёрного моря и в горах Кавказа. Живописные локации сто процентов подкупили режиссёр и самого артиста. В главной роли снялась Валерия...

Никита Киоссе выпустил альбом из песен M-Band Певец Никита Киоссе выпустил новый альбом «Добавить в историю» (слушать альбом). Альбом состоит из четырех лучших песен группы M-Band, записанных в интерпретации ее бывшего солиста. Песня «Невыносимая» представлена также и в акустической версии. Делюкс-версия диска сопровождается комментариями Никиты Киоссе, Константина Меладзе и Мари Краймбрери.







«Я по-новому и абсолютно по-своему переосмыслил главные хиты M-Band. Альбом называется «Добавить в историю». Фрагменты нашей жизни, моменты, которые случаются с нами, - это наша история. И группа M-Band - это моя история...

Никита Киоссе продолжил перепевать песни MBAND Певец Никита Киоссе спел песню Мари Краймбрери «Правильная девочка», в которой рифмуются слова девочка и стервочка (слушать песню). Это второй сингл из будущего альбома «Добавить в историю» экс-солиста MBAND. И это уже второй трек, который выпускался MBAND, так что можно говорить о том, что лейбл Velvet Music сумел договориться с Константином Меладзе (чьи интересы он активно представляет) о перевыпуске всех песен MBAND в сольном исполнении Никиты Киоссе.







Отметим, что на фото и сниппетах Никита выглядит не слишком здоровым, или под воздействием наркотических веществ, что странно. Он не слишком-то надрывался над...

Никита Киоссе спел про текилу Никита Киоссе, экс-солист MBAND, выпустил новую песню «La Tequila» (слушать песню). Очередной дэнсовый трек на русском языке, но название на английском. «Ну что же ты наделала, текила ла-ла-ла», - поет Никита.







Авторы музыки и слов: Р.С.Раенко, Никита Киоссе. Трек вышел на лейбле Velvet Music. Сам артист ничего не смог рассказать про свой новый трек.



Никита Киоссе