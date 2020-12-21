«Винтаж» и Никита Киоссе перепели песню «Белая»

Автор музыки: А. Романоф, авторы слов: А. Романоф, Никита Киоссе.

Песня «Белая» была выпущена Анной Плетневой 2 февраля 2018 года, а 14 февраля вышел клип «про 50 оттенков белого».

Бывший солист группы MBAND Константина Меладзе Никита Киоссе начал сольную карьеру после распада группы в апреле 2020 года. 26 июня 2020 года выпустил дебютную песню «Атомы» и клип на неё на лейбле Velvet Music.



Обложка трека

«Несмотря на то, какой этот год получился ужасным, несправедливый, даже жестоким, в моем внутреннем мире произошли (в очередной раз) серьезные изменения. У меня сменился круг общения, сменилось отношение к написанию музыки, изменилось отношение даже к учёбе. Появились новые увлечения, которые, надеюсь, в будущем обретут и свою историю и признание», - говорит Никита.