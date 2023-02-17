Никита Киоссе спел о том «Что на душе»

В создании этого альбома приняли участие Глеб Фейгин, Егор Натс, Head Fred и Anny. На Яндекс-музыке представлена расширенная версия альбома с Интро и комментариями к каждой песне.

«У меня есть тысячи причин ненавидеть февраль, но я больше не хочу. Старые травмы со временем заживают, превращаясь в хорошие песни. А в новой жизни есть только любовь», - говорит Никита Киоссе.



Никита Киоссе

По словам Никиты Киоссе, это очень важный для него альбом. Он стал во всех смыслах поворотным, связанным с переменами в личной и творческой жизни.