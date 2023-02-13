Никита Киоссе: Старые травмы со временем заживают, превращаясь в хорошие песни!

Самый молодой участник распавшейся два года назад популярной группы выступил с живым концертом на «Авторадио». В студии шоу «Мурзилки Live» Никита Киоссе, которого прозвали «отечественным Джастином Бибером», спел нашумевшие хиты MBAND «Она вернется» и «Правильная девочка», а также новую песню «Февраль» из своего первого сольного альбома «Что на душе». Трек создан в содружестве с Глебом Фейгиным, который презентовал композицию вместе с Никитой в радиостудии.



Никита Киоссе

«Сейчас завершена работа над новым альбомом. Часть треков переведена на русский жестовой язык в рамках проекта «Форма звука». Это проект популяризации русского жестового языка, придуманный совместно с фондом «Анастасия». Мы сделали сурдопереводы на четыре песни из моего альбома. Работали совместно с режиссером Алексеем Знаменским – единственным глухим человеком, который окончил ВГИК. Мы обсуждали концепцию, переводы. Я очень погрузился в эту тему», – рассказал Никита Киоссе.

Никита даже показал несколько жестов ведущим «Авторадио» и объяснил, что они означают. 24-летний певец стал первым исполнителем, поддержавшим проект «Форма звука». Теперь его песни помогут глухим и слабослышащим людям познакомиться с миром современной музыки. Музыкант отметил, что с уходом из MBAND повзрослел и стал осознанней подходить ко многим вещам.



Никита Киоссе

«Никогда не чувствовал себя более свободным, чем сейчас, – заявил Никита. – Не помню, о чем думал раньше. Бесконечные концерты, очень много всего происходило. Не всегда задумывался о том, как вещи на самом деле устроены. А сейчас мне пришлось пройти этот путь заново, самому».

Перерыва в карьере у музыканта не было, свою сольную карьеру он сейчас строит с музыкальным лейблом Velvet Music. Пока его главная задача – это выпустить свой первый альбом. «Что на душе» Никита представит публике 16 февраля.



Никита Киоссе

«Последний месяц зимы – такой эмоционально тяжелый, по крайней мере, для меня, начиная с 22 лет. Морозы бывают не только на улице, но и на душе. У меня есть тысячи причин ненавидеть февраль, но я больше не хочу. Старые травмы со временем заживают, превращаясь в хорошие песни», – говорит Никита Киоссе.