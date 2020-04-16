Константин Меладзе распустил MBAND

«Год за годом, хит за хитом, награда за наградой – MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше», - написал продюсер.
По словам Константина Меладзе, участники коллектива Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артём Пиндюра начинают сольную карьеру.
«Каждый свою», - добавил продюсер.
Группа MBAND появилась в 2014 году. Она была собрана из участников телепроекта «Хочу к Меладзе». Их первым хитом стала композиция «Она вернётся», написанная Константином Меладзе.
«Сложно представить человека, который не знает песню «Она вернётся». Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу «Хочу к Меладзе». Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND», - напомнил Меладзе.
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