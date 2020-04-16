Константин Меладзе распустил MBAND

В съемках первой новеллы приняли участие близкие Нюши – ее дедушка Вячеслав Анатольевич Шурочкин и друг Дима Билан. Сегодня же певица представляет вторую новеллу.





В новом мини-фильме снялись солисты группы MBAND. Парни предстали в образах обычных офисных сотрудников. Наибольшее внимание в ролике уделяется герою Никиты Киоссе, который ищет свою любовь в социальных сетях. Молодой человек признался, что ему очень понравилось пробовать себя в качестве актера:

