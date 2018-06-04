На Егора Крида подали в суд

Крида и Кияшко обвиняют в неосновательном обогащении и требуют вернуть полмиллиона рублей – это деньги за концерт, который в итоге не состоялся.

«Истец Сафин несколько лет назад был организатором выступления Егора в одном из городов России, – рассказали «СтарХиту» в окружении артиста. – Была обговорена стоимость сольника, певец получил гонорар в полном объеме через своего директора. Команде артиста оплатили перелет – по тем временам еще эконом-классом. Но на месте оказалось, что не соблюдено сразу несколько ключевых пунктов технического райдера – сцена абсолютно не готова, а звуковая аппаратура не соответствует элементарным требованиям».



Егор Крид

В итоге концерт, естественно, был отменен. Однако деньги, полученные в качестве гонорара, Егор Крид обратно так и не перечислил. И сейчас их решили взыскать с певца и его коллег в судебном порядке.

В качестве адвоката знаменитости на ближайшем судебном заседании, которое должно состояться 21 июня, выступит Сергей Жорин.

«Концерт сорвался по вине не артиста, а принимающей стороны, – продолжают в окружении Егора. – Он и его коллектив приехали на место, потратили свое время. Самое смешное, что этот Сафин утверждает: мол, между ним и сотрудниками певца даже не был составлен договор, якобы они никогда не вели никаких дел, а полмиллиона были перечислены на счет Крида и Кияшко «случайно». Вот такой хитрый прием: мол, ошибочка вышла, верните. Но Егор всегда работал чисто, все необходимые бумаги в порядке. Так что исход дела уже ясен».