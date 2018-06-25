Обстоятельства заставили Любашу писать хиты

Пообщавшись с ней, мы узнали, что на самом деле никуда она не исчезала. Она продолжала успешно сочинять, но не для звезд эстрады, а для кино, мультфильмов, мюзиклов. А в прошлом году вместе с мужем и продюсером Николаем Мелентьевым она открыла детский музыкальный театр «Зебра в клеточку». Вот тут-то и возникли серьезные финансовые проблемы. Ремонт, аренда большого помещения, оплата педагогов потребовали немалых вложений. Где взять средства? И Любаша вспомнила, что умеет писать хиты. Но ведь в песенном мире, как и везде, все меняется: мода, вкусы, аранжировки. Пришлось погрузиться снова в материал. А результат: хит для Григория Лепса «Два Колумба». И не только. У Любаши приобрели песни еще Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев.