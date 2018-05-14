Любаша и участник «Голоса» сняли клип по мотивам фильма «Первые»

Клип снят по мотивам одноименного фильма, в главной роли которого - звезда сериала «Тихий Дон» и кино «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Евгений Ткачук.

«Первые» - это драматическая историческая картина об экспедиции Семена Челюскина к самой северной точке Евразии. Специально для сьемок строился корабль, который по ходу сюжета был по-настоящему окован льдом. Собачьи упряжки на льду океана, живописные картины тайги и тундры, великолепная игра актеров передают драматизм и суровые обстоятельства экспедиции. Сьемки велись в экстремальных условиях Якутии и Арктики. Петра Первого и Витуса Беринга сыграли Александр Дьяченко и Валерий Баринов.

Это уже не первое сотрудничество Любаши и «Каро Продакшн», ранее Любаша писала музыку к фильмам компании «Лабиринты любви» и «Спасти Пушкина». Любаша и Роман Кошкаров по замыслу клипа были одеты в белые одежды под стать снегам и льдам Севера. Любаша не упустила возможность продемонстрировать головные уборы из своей коллекции.

Кстати, белый рояль, участвующий в съёмках, стоит 8 миллионов рублей.

Дата официального релиза песни и клипа «Первые» - 15 мая.