«Оргия Праведников» выпустила акустический альбом

Cемнадцать треков нового альбома ранее публиковались в электрических версиях.

Бескомпромиссно – это когда вместо электроинструментов рок-группа берет в руки акустические гитары и вжаривает так, что пыль столбом. Вживую, здесь и сейчас. Тут невозможно спрятаться за петли эффектов и рёв перегруза, здесь чистый саунд, чистый драйв, чистая и честная игра. Это по-взрослому, это как надо, это попробуй повтори. «Оргия Праведников» представляет свой первый студийный анплагт. Они просто пришли. Просто взяли гитары. Просто сыграли. А вы просто послушайте. Оно того стоит – говорится в пресс-релизе пластинки.