«Оргия праведников» выпустила «Пламя изнутри»

«Когда звучит песня, то первое, на что падает наше внимание, – это голос певца, дарящий нам Слово. Мы внимаем Слову, не осознавая, насколько богат, сложен и прекрасен мир Музыки, ставший причиной Слова и дающий ему силу.

Так в обыденной жизни, увлечённые её заботами, мы не замечаем пылающее над нами закатное небо, красоту деревьев и зданий. Всё это – лишь фон для столь важной для нас личной драмы.

Но насколько грандиозен этот фон! Насколько он превышает нас, нашу историю – и, в конечном счёте, именно он эту историю и порождает! Музыка есть Огонь Гераклита, чистое Пламя, порождающее проявленный мир Слова. Подобно Богу-Отцу, музыка не творит, но поистине рождает Сына-Слово, ей единосущное, неслиянное и нераздельное.

Мы всё же дерзнули разделить неразделимое, чтобы вы смогли совершить удивительное путешествие в мир Огня, увидеть Пламя изнутри Пламени.

Увидеть не явления, но сам порождающий их принцип. И многое вспомнить, быть может. Например, то, что и мы сами, и всё, что мы видим в сути своей – лишь Пламя, бушующее в нас и вокруг нас. Мы вышли из него и снова им станем, когда кончится наше время. Слушаем музыку, друзья. Слушаем музыку», - говорится в пресс-релизе к новому альбому.