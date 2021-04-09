Сергей Калугин стал огненным Арлекином в клипе «Прыгай в Огонь!»

«Когда звучит песня, то первое, на что падает наше внимание, – это голос певца, дарящий нам Слово. Мы внимаем Слову, не осознавая, насколько богат, сложен и прекрасен мир Музыки, ставший причиной Слова и дающий ему силу.





Так в обыденной жизни, увлечённые её заботами, мы не замечаем пылающее над нами закатное небо, красоту деревьев и зданий. Всё это – лишь фон для столь важной для нас личной драмы.

