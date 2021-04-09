Сергей Калугин стал огненным Арлекином в клипе «Прыгай в Огонь!»

Режиссер клипа Катерина Никитина показала множество фаер-сцен с участием музыкантов группы «Оргия Праведников» и шоу-проекта “Lando’s Band”. Сам Сергей Калугин предстал в образе Арлекино, танцующего меж огней.
«Ну и рожи! Ну и взрывы! Когда мы в детстве, как все мальчишки, страдали пироманией, что мы могли? Максимум – сжечь помойку среди пятиэтажек. Не хватало масштаба. Наконец мы закрыли наш детский гештальт по трах-бабахам! Ура!» – комментируют музыканты.
Съемки видео проходили в Парке культуры и отдыха поселка городского типа Малаховка. Роль Коломбины исполнила Алина Рябова, а роль Барона Субботы – Иван Траоре. Мультипликация: Матвей Бурков, Анна Орлова.
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