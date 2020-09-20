«Оргия Праведников»: «Это наш лучший альбом!»

1 октября выходит седьмой полноформатный студийный альбом «Время будить королей». Средства на его выпуск дал краудфандинг, кроме того, выпуск альбома поддержали бизнес-структуры. В альбом вошли 12 треков (три из них - инструментальные), плюс два скрытых бонус-трека. До 1 октября группа выложит каждый из треков для прослушивания, а затем выйдет и сам альбом во всех форматах, включая lossless.

«Многие народы мира рассказывают легенду о Спящем Короле - где-то под горой, в пещере, он спит вместе со своими воинами, его борода отросла до самой земли, в руках он держит меч и ждёт часа Последней Битвы. Битвы, в которой для окончательного решения судеб мира сойдутся в схватке силы добра и зла. Раз в семь лет Спящий Король просыпается и спрашивает: " Пришло ли время?". Своим новым альбомом "Оргия Праведников" отвечает: "Да, время пришло!". Если вдуматься, то кто таков каждый из нас, как не Спящий Король, погребённый под горой собственных и чужих предубеждений, мнений, забот, сожалений и всевозможных глупостей? Именно этого Короля, заключённого в каждом из нас и пытаются разбудить музыканты. Ведь каждый из нас - есть весь мир, а значит пробуждение Короля и есть спасение мира. Benedictus qui venit in nomine Domini! Amen», - суть изложена уже на обложке.

На закрытой встрече в клубе «16 тонн» появились все музыканты группы. Все, кроме барабанщика Александра Ветхова, который в этот день оказался в Вене. К этому времени уже был готов тираж CD.



CD «Время будить королей»

Концертная презентация пройдет 10 октября в ДК Горбунова, и она обещает стать жаркой. О самом альбоме скоро выйдет рецензия, а пока стоит рассказать о самых интересных высказываниях музыкантов «Оргии Праведников» на закрытой встрече. Все музыканты назвали новый альбом самым лучшим и совершенным в истории группы.



Группа «Оргия Праведников» на прослушивании

Сергей Калугин начал с места в карьер:

- Мы много и долго работали над этим альбомом. Я поставил свой личный рекорд во время записи: 18 часов непрерывной игры своих партий! Говорят, что палец музыканта прижимает струну с усилием 6 кг. Представьте, сколько мешков картошки я перетаскал за эти 18 часов. Наш труд музыкантов на записи был завершен, а труд продюсера и звукорежиссера только начинался. Алексей Бурков записал свои партии, а потом с Ваней Лубяным занялся сведением альбома, и это продолжалось месяцы. И вот он выходит. По-моему, это наш лучший альбом!



Сергей Калугин

(О патриотизме и нацпродукте)

- Миллионер Тимофей Усатов, который стремился нам помогать, но упал с лестницы и теперь его, к сожалению, нет, как-то сказал нам: ребята, вы же самый настоящий национальный продукт. Которого в России не было уже очень давно. И мы действительно на 100% - национальный продукт.

(О переносе хоровых партий альбома в концертные реалии)

- Мы часто приезжаем в неподготовленные площадки с двумя акустическими гитарами, и переносим все наши аранжировки на эти две гитары. И у людей открываются рты. Как это вообще возможно? Формула уже заключена в аранжировке, и она может быть передана даже одной гитарой. Мы сейчас готовим аранжировки для грядущего тура. В хорах есть женское и мужское начало. Неважно, что это поет женщина, важно женское начало. И флейтой совершенно передается женское начало! Наш флейтист Юрий Русланов — наше женское начало. Конечно, мы не можем везти хор на гастроли. Но есть плейбэк. И практически все хоровые партии мы же спели сами! Более того, большая часть партий спета непрофессионалами, это пели друзья и поклонники группы, которые нам очень помогли. А сопрано и бас-профундо мы добавили для более богатого звучания. На концертах мы все это споем. А на презентации альбома в Москве и Питере многие участники записи будут на сцене!



Юрий Русланов

(Можно ли назвать песнями композиции «Оргии Праведников»)

- Мы не занимаемся песнями. От слова совсем. Мы занимаемся литературно-музыкальными композициями. Это наш профиль. Если они случайно становятся похожими на песню — это не особо планировалось. Мы производим синтез литературы и музыки, а на создание песни мы не претендуем. Если это вдруг получилось — получилось случайно. И это хорошо, наверное.

(О расстановке песен на альбоме «Время будить королей»)

- Все треки на альбоме расставлены так, чтобы после его прослушивания было ощущение, что слушатель побывал на нашем живом концерте. Вообще все треки на альбоме делятся на два лагеря — одни в сторону «Казановы», а другие в сторону «Королей», «Звезд» и т. д. И они совершенно не могут быть перемешаны между собой. Это слушается дико. Это обнаружилось уже тогда, когда все треки были готовы. А осью симметрии является песня «Прыгай в огонь», которая может быть и в том, и в том лагере. Она делит альбом пополам.

Калугин: - На этом альбоме я впервые не участвовал в распределении песен и их последовательности. Я вдруг почувствовал, что Леха сделал все зашибись. И даже не совался туда. Пока не услышал готовый альбом. А когда услышал — написал ему, что это идеал. Это было сделано безупречно.



Сергей Калугин

(Не страшно ли браться после Бетховена за оду «К радости)

- Бетховенское начало изначально присутствует в «Оргии Праведников». Когда Бетховен играл свои премьеры, люди сбегали с его концертов, поскольку на них обрушивался невероятный по тем временам объем музыкальной информации, это выносило им мозг. Сегодня он слушается гораздо более разреженно.



Сергей Калугин

(Зачем понадобилось Калугину переводить оду «К радости» Шиллера на русский)

- Скажу правду. Существующие переводы оды Шиллера — просто го*но. Те, кто его переводил, просто не имели понятия о рейнских мистиках, о масонской подоплеке происходящего, и даже вокабуляра соответствующего у них не было, чтобы это передать. Это была безумная для меня работа, я понял, каким трудом зарабатывают свой хлеб переводчики. Я показывал тот короткий переведенный мною кусочек германистам, и они сказали мне, что впервые Шиллер зазвучал на русском языке. И попросили перевести оду «К радости» целиком. Не знаю, ли хватит у меня сил. Но это настоящий шедевр, и он зазвучал на русском языке. Ведь немецкий язык очень холоден, славянские языки очень теплы. Дать немецкого холода в русский текст стало колоссальной задачей. В оригинале на немецком текст Шиллера тоже звучит в альбоме. Он есть в хорах в песнях «Время будить королей», «Выше облаков» и других, - это пунктир, который проходит через весь альбом. А в логическом финале альбома «Солнце из небытия» он наконец-то звучит по-русски, как момент ясности.

Бурков: - У меня сестра 30 лет живет в Гамбурге и 30 лет говорит на немецком. Я прислал ей три имеющихся перевода, и она сказала, что ни один из них не соответствует тексту Шиллера совершенно. Ни слова. Она зачитала на аудио, как это должно звучать в оригинале, и растолковала каждое слово — какие оттенки у него, какие смыслы могут быть у каждого слова. Но даже тупой подстрочник говорит о том, что переводы не имеют к тексту Шиллера никакого отношения. И Калугин взялся за работу.



Артемий Бондаренко, Сергей Калугин и Алексей Бурков

(Откуда в текстах отсылки к Евангелию от Фомы)

- Я глубоко убежден, что Евангелие от Фомы не является классическим евангелием. А является абсолютно реальным повторением логий Христа, которые он произносил. Парадокс же в том, что каноническими евангелиями стали те, в которых логии работают для любого уровня сознания. Тут же Христос беседует с Иоанном, и говорит ему слова, которые адресованы именно ему, и они носят алхимический характер: «Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком». Такие логии адресованы подготовленным людям, сознательным. Они могут быть трактованы незнающими людьми очень опасно. Когда я использую библейские тексты, всегда много работаю над этим. Важно, чтобы эти цитаты или аллюзии корректно прозвучали в рамках музыкального произведения. Например, отсылаю к Книге Бытия…



Сергей Калугин

(О миссии)

- Весь смысл культуры в том, чтобы создавать объекты, которые превышают уровень сознания современников. Для того, чтобы расширить его. А создавать объекты культуры, которые равновелики сознанию современников, - это для того, чтобы просто купить себе «Феррари». Нам это неинтересно. Мы просто меняем мир.

(О стихотворном противостоянии эстетики Калугина поэзии XIX века)

- Линия Тредиаковского — Ломоносова была альтернативной линией развития русского языка, которая сдохла. Я как некий последний воин мертвой земли отстаиваю Ломоносова и Тредиаковского против линии XIX века, условно линии Баркова, это очень старый конфликт. Я древний вампир, я разбираюсь с ребятами, которые умерли 300 лет назад. Оппонирую именно им. На эту платформу осознанно или неосознанно вставали и другие художники, например Гиппиус. Я про эту свою борьбу никогда ранее не говорил. Борьба против линии Баркова, из которого вырос Пушкин. Я люблю Пушкина, и даже воспроизводил его дыхание в песне «Возвращение в Неаполь». Но это воспроизведение возможно только тогда, когда Пушкин примыкал к линии Тредиаковского. Вообще много кто спился и умер внутри этого конфликта. Да, я балуюсь таким образом. Я отстаиваю альтернативную версию развития русского литературного языка. Это — мое хобби.

(Как давно написаны песни, вошедшие в альбом)

- Все песни лежали у нас в загашниках много лет. Песня «Северный ветер» была написана около 30 лет назад, около 2009 года появилась демка, где уже прописаны почти все нынешние партии, а Юра Русланов добавил свои партии уже тогда, когда почти весь альбом был уже сведен. Самая последняя по времени создания — Om Tat Sat, текст к ней родился, когда уже часть аранжировки была записана. Позже всех появились инструментальные композиции. «Танец Казановы» - тоже старая песня, но она просто не могла не оказаться на этом альбоме. Песен на альбоме 10, как обычно. Но поскольку нас просили давать паузы, чтобы отдохнуть и расслышать песни, мы взяли заготовки, которые лежали много лет, по 15-20 лет, и сделали из них полноценные инструментальные композиции.

10 октября, концертная презентация альбома, ДК Горбунова.

Гуру КЕН

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА