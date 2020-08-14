«Оргия Праведников» призывает «Время будить королей»

Режиссер клипа - Павел Ивашкин. Главную роль мечущегося по лесу дикаря сыграл Илья Романов. Время от времени лесное действо перемежают студийные кадры с музыкантами на сцене.

По сюжету клипа, некий дикарь мечется и не понимает, в чем причина его беспокойства, пока не находит в лесу мобильный телефон. Он разбивает его камнем, и успокаивается.



Оргия праведников

Песня «Время будить королей» стала первым синглом из готовящегося к выходу одноименного альбома в конце июля. Релиз альбома «Время будить королей» запланирован на осень.