С театрами обсудят меры борьбы с билетными спекулянтами

"Сама принципиальная важность принятия такого законопроекта не вызывает возражений. Конечно, вопросы штрафов, процедуры возврата, величины наценки и другие еще предстоит проработать. Мы предлагаем сразу после рассылки законопроекта, возможно, даже до первого чтения, собрать экспертов, представителей театрального сообщества и детально обсудить эти вопросы", - сказала Ямпольская, чьи слова привели в пресс-службе комитета.

В начале сентября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты, определяющие порядок реализации и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Их целью является решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости указанной в билете услуги.

Первым законопроектом кабмин предлагает наделить правом реализовывать билеты на мероприятия только организации культуры или уполномоченные организациями лица на основании договора. При этом учреждения будут самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов в случаях отказа по инициативе посетителя с учетом требований Минкультуры РФ. Второй законопроект предполагает внесение в КоАП норм об административной ответственности за нарушения требований к реализации и возврату билетов на мероприятия учреждений культуры. При этом кабмин предлагает ввести систему штрафов за реализацию билетов по завышенной стоимости.

При рассмотрении законопроектов в Госдуме обратили особое внимание на проблему возврата билетов в кассы театров непосредственно перед началом спектакля, когда дальнейшая их реализация уже невозможна. Как отметила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, сумма выплат из кассы в московском театре за возвращенные билеты может превышать 3 млн рублей только за один театральный сезон. Также участники заседания обратили внимание, что цена билетов с рук зачастую в разы превышает установленную театром.

"К сожалению, наши зрители зачастую считают, что цена за билет назначена театром. Однако стоимость билета на балет "Щелкунчик" в предновогоднее время может достигать 150 тыс. рублей при покупке с рук. В то же время в кассе театра этот же билет стоит 18 тыс. рублей. Подобная ситуация наносит материальный и моральный ущерб нашим культурным учреждениям", - отметила Манилова.

ТАСС