«Tequilajazzz» выпустила «тишайший» альбом «Небыло»

- «Тишайший» альбом за всю историю группы звучит местами оглушительно — оглушает он своей убедительностью и неистовой филигранностью звучания, не сочтите за высокий слог, которое раскачает вашу голову и кровеносную систему не хуже «громчайшего» какого-нибудь выступления группы на «Максидроме», например, лет 20 назад. Tequilajazzz уже к окончанию первой пятилетки своего существования была абсолютно самоиндентифицированной формацией и совершенно безошибочно узнаваемой — «Целлулоид» расставил все точки и закрыл все пробелы. «Небыло» оставляет полное ощущение того, что Tequilajazzz может записать альбом-событие из любых — чужих, своих, новых или старых песен, имея в распоряжении, например, ведро с песком, коробку из под обуви и валторну. И от этого альбома в ваших ушах всё равно будет чесаться в вашем же животе, - говорит Евгений Федоров.

- «Небыло» однозначно рекомендуется тем, кто слушал «Текилу» когда-то, но давно не переслушивал, тем, кто слушал её всё это время, тем, кто давно собирался или не собирался и тем, кто по каким-то причинам в своё время прошёл мимо, - говорит музыкант. - Рекомендуется скептически настроенным по отношению к русской музыке и к не русской тоже — в уважающих себя головах, плеерах и домах должна найтись вполне материальная или виртуальная полка, откуда движением руки или движением пальца будет извлекаться «Небыло». Под него феерично хорошо будет выдохнуть, перевести дух или просто дышать.