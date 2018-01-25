Tequilajazzz выпустит акустический альбом

Новый альбом группы Tequilajazzz будет акустическим. Материал для него музыканты отобрали в ходе подготовки ретроспективной концертной программы. В процессе репетиций неожиданно выяснилось, что многие произведения коллектива имеют ярко выраженный лирический и акустический потенциал.



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«Нельзя, некрасиво, пагубно и постыдно до бесконечности использовать этот ресурс», – так мы сказали друг другу два года назад, когда стали потихоньку возвращаться к своей самой верной и чуткой аудитории. Сказали – и тут же сами увлеклись: «А давайте эту песню сделаем вот так! А эту переделаем вот так! А в этой всегда же просился более дабовый бас? А тут можно и барабаны сделать попроще ради ясности посыла…». Мы мало-помалу привыкали заново друг к другу, делились новыми умениями и потешались над прежними излишествами, мы развернулись лицом ко всей нашей истории и любовно поиграли с каждой из игрушек. Мы даже придумали акустическую программу, которую полюбили всей душой как абсолютно новое для нас детище. И мы не торопили события – решили: пусть все идет как идет, а там посмотрим. И вдруг всё так незаметно завертелось, и вошло в такую до мурашек знакомую колею, что мы теперь с радостным удивлением смотрим друг на друга, да и в зеркало тоже», – говорит Евгений Федоров.

Дата релиза и название нового альбома группа Tequilajazzz не сообщает.