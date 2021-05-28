Группа Tequilajazzz выпустила первую песню из будущего альбома

Эта песня войдет в новый альбом группы Tequilajazzz, запись которой уже идет в Санкт-Петербурге. Одновременно с релизом сингла было выпущено lyrics video, снятое Иваном У.

«Скажем так, я не вкладываю какого-то специального смысла в появлении сейчас именно этой песни. Это просто одна из композиций с нашего нового альбома и так случилось, что мы ее записали раньше всех. Мы не закладываем в нее никакого особенного манифеста или каких-то примет того, что можно ожидать от альбома. Это не значит, что весь альбом будет именно таким. Он может оказаться совсем другим, да и наверняка окажется. ... Это будет просто пластинка с песнями, которые у нас появились на данный момент и все. Без специальной манифестации и всяких заумных или надуманных вещей. А вот следующая пластинка будет гораздо более экспериментальной», - говорит Евгений Федоров.



Tequilajazzz

Последний студийный альбом группы Tequilajazzz «Журнал Живого» вышел еще в 2009 году. «Мы смотрим по сторонам и с каждым днем все больше убеждаемся, что мир обезумел и катится в пропасть. Мы не знаем, что с этим делать - мы не умеем высаживать леса, водить самолеты, учить детей в школах, нас не возьмут в космос и не выберут президентами. Все, что мы можем - это писать песни, в которых описываем наши эмоции, соображения и смутные предчувствия того, что вот-вот придет кто-то большой и невыносимо прекрасный и сдует всю эту накипь с планеты. Кроме нас. Нас-то за что?», - высказывается Федоров.