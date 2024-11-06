Tequilajazzz спел «Бонни» про осень

В песне, которую лидер коллектива Евгений Федоров назвал «лекарством от ноября», упоминается Вася Васин из группы «Кирпичи» и содержатся отсылки к советской песне «Течет река Волга».
«Сидя на корме яхты, мысленно прощаясь с теплым греческим морем, сочиняя куплет за куплетом, которых в какой-то момент образовалось чуть ли не 18, мы готовили себя к тому, что ждет нас уже через пару дней в промозглом Петербурге. Прошло время, в моей жизни осталась самая чуточка Греции и совсем никакого Петербурга, но зато есть песня, которая по каким-то неведомым причинам до сих пор не была выпущена по-человечески. Хорошо, что я про нее вспомнил — как раз кругом ноябрь, в точности такой, к которому я привык. И еще мне теперь немного жалко, что мы не оставили все 18 куплетов», - рассказал Евгений Федоров.
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