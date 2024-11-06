Tequilajazzz спел «Бонни» про осень

Tequilajazzz раздвоила Евгения Федорова Группа Tequilajazzz выпустила новый клип на песню «Сам с собой», где Евгений Федоров раздвоился (... Песня «Сам с собой» вошла в недавно выпущенный студийный альбом «Камни». Этот альбом для...

Группа Tequilajazzz выпустила первую песню из будущего альбома Группа Tequilajazzz выпустила новый сингл и лирик-видео «Никого не останется» (смотреть клип). Эта песня войдет в новый альбом группы Tequilajazzz, запись которой уже идет в Санкт-Петербурге....

БГ, Шевчук, Маноцков и Евгений Федоров обратились к христианам Белоруссии Огромное количество звезд музыки, журналистов, священников, философов и других людей, объединенных... В числе подписантов обращения - Борис Гребенщиков, Андрей Суротдинов и Игорь Тимофеев («Аквариум...

Бутусов и «Чайф» перепели песни Tequilajazzz В 2018 году петербургской группе Tequilajazzz исполняется 25-лет. К юбилею готовится выпуск трибьют... По этому случаю Вячеслав Бутусов записал кавер-версию композиции «Зимнее солнце» из альбома «...