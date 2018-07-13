Тимати и Крида накажут за пробку в центре Москвы

Вряд ли Тимати мог предположить, что открытие его нового бизнес-проекта обернется таким скандалом. Рэпер всего лишь приехал к новому салону красоты вместе с Егором Кридом на белом внедорожнике и дал концерт перед собравшейся толпой на крыше автомобиля.

Незапланированное выступление популярных исполнителей вызвало такой бурный ажиотаж, что улица Большая Дмитровка была полностью перекрыта на пару часов.

К тому же, громкая музыка, раздающаяся во время концерта, была слышна в радиусе нескольких метров и доставила немалый дискомфорт местным жителям. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский решил не оставлять звезд безнаказанными за их выходку. В результате, 12 июля заместитель начальника ОМВД по Тверскому району столицы подполковник полиции Сергей Никитин взял скандальное дело под свой личный контроль.



Тимати

«Это настоящий беспредел. Большая Дмитровка была полностью перекрыта, причем это не было ни с кем согласовано. Большой дискомфорт был доставлен тем, кто живет на этой улице. Плюс из-за концерта создалась приличная пробка, многие люди не могли добраться до дома. Я общался с некоторыми моими знакомыми, которые уверены, что Тимати и Криду удастся выйти сухими из воды из-за своего статуса, но я готов идти до конца. Сейчас мы ведем дело сразу по нескольким статьям: о нарушении общественного порядка, об организации незапланированного массового мероприятия и о нарушении закона о соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», — рассказал «Стархиту» Александр.

Как оказалось, сразу после инцидента и Тимати, и Криду были направлены уведомления с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию. Однако артисты предпочли проигнорировать разбирательства и не явились к участковому. Теперь же дело приобрело куда более серьезный оборот. По факту нарушения было заведено административное дело, и если звезды продолжат игнорировать требования представителей власти, им придется посетить судебные заседания.

«Да, действительно поначалу ни Крид, ни Тимати не реагировали на наши заявления. Может быть, считали их не серьезными. Однако сейчас ситуация изменится, поскольку она приняла серьезный оборот. Я считаю, что обычные люди не должны страдать из-за чьих-то там выходок. Большая Дмитровка — улица популярная, и не санкционированный концерт Тимати и Крида сказался на планах многих простых людей», — отметил Хаминский.

В ближайшее время по данному факту будут проведены проверки обстоятельств и приняты решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В случае доказательства вины артистов, им будут грозить административные штрафы на общую сумму максимум 26 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до пятнадцати суток.