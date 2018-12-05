В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом

Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Если музыканты, художники и все творческие личности, находясь в творческом процессе, считают, что мат необходим для выражения их таланта, творческого порыва, то они должны его применять», - заявил А.Свинцов.

При этом он отметил, что речь идет о сольных концертах, а не выступлениях в банках или других общественных местах.

«На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он (творческий человек - прим. Агентства «Москва») так видит. Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все. Я не считаю, что музыкантов и организаторов их концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует», - добавил А.Свинцов.

В то же время парламентарий подчеркнул, что следует заранее указывать на афишах информацию о возрастных ограничениях и предупреждать о содержании нецензурной лексики в текстах песен.

«Они (организаторы концертов, музыканты - прим. Агентства «Москва») обязаны на афишах указать - «в текстах песен присутствует нецензурная брань» и возрастное ограничение - «18+». Тогда их и штрафовать не за что. Это суть их творчества, а у каждого свое творчество. Мы же не должны заниматься цензурой», - пояснил А.Свинцов.

Кроме того, депутат привел в пример лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

«С.Шнуров, например, ведет на «Первом канале» музыкальные программы. Там он матом не ругается. Или, если он и ругается, это из эфира вырезают. Он - талантливый музыкант, у него свой «ядерный» потребитель, который его любит именно за то, что он такой открытый, честный и так выражает свои мысли», - обратил внимание А. Свинцов.

Согласно действующему законодательству, за звучащие со сцены нецензурные выражения могут привлечь к административной ответственности как музыкантов, так и организаторов их концертов. Так, исполнителей могут наказать по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Максимальное наказание - административный штраф до 2,5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Организаторы концерта могут быть привлечены по ст. 6.26 КоАП РФ («Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань»). Максимальное наказание для юридических лиц при повторности деяния - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.