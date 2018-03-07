Владимир Юровский возглавит Баварскую оперу в 2021 году

Владимир Юровский возглавит государственную оперу в Мюнхене, начиная с сезона 2021/2022 года. Таким образом, он заменит ныне возглавляющего ее российского дирижера Кирилла Петренко, который в нынешнем сезоне становится главным дирижером и худруком Берлинского филармонического оркестра.



Владимир Юровский

Кроме того, Баварская опера получит нового директора - Сержа Дорни, сейчас занимающего аналогичный пост в Лионской опере. Он заменит Николауса Бахлера.

Об этих измененениях торжественно объявят 12 марта на церемонии с участием Юровского, Дорни и министра культуры Баварии Людвига Шпенле.

«Я очень рад, что мы смогли заполучить этих двух уважаемых артистов в Мюнхене, и что баварское правительство в обоих случаях согласилось с моим предложением. Я желаю г-ну Дорни и г-ну Юровскому всего наилучшего в их будущей работе в качестве художественного руководителя и музыкального директора Баварской государственной оперы», - сказал министр Шпенле.

Отметим, что Владимир Юровский с сезона 2017/2018 в Германии принял на себя художественное руководство Симфоническим оркестром Берлинского радио. А в Баварской государственной опере Юровский впервые дирижировал в сезоне 2015/2016.